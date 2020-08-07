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DHA
Haber Giriş: 07.08.2020 - 19:52,Son Güncelleme:

Beşiktaş’ta sağlık kontrolleri başladı

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Beşiktaş’ta sağlık kontrolleri başladı
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Beşiktaş Kulübü, yeni sezon öncesi gerçekleştirilen rutin sağlık kontrollerinin başladığını duyurdu

Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz, Ersin Destanoğlu ve Emre Bilgin bugün sağlık kontrollerinden geçerken, diğer futbolcular da ilerleyen günlerde sağlık kontrollerini yaptıracak.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Futbol takımımızda yeni sezon öncesi gerçekleştirilen rutin sağlık kontrolleri başladı. Bu kapsamda; Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz, Ersin Destanoğlu ve Emre Bilgin, Acıbadem Altunizade Hastanesinde sağlık kontrolünden geçti. Detaylı kan tetkikleri yapılan futbolcularımız; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı

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