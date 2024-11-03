Beşiktaş'ta sağ bekte Onur sürprizi, Mert 3 maç sonra kalede

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Sakatlığı nedeniyle bir lig ve iki Avrupa Ligi maçını kaçıran Mert Günok, Kasımpaşa karşısında eldivenleri Ersin Destanoğlu’ndan devraldı. Hollandalı teknik adam sağ bekte ise Svensson’u yedek bırakırken, Onur Bulut bu sezon ilk kez 11’de sahaya çıktı. Daha önce 9 resmi maçta sonradan oyuna giren ve toplam 64 dakika sahada kalan Onur, son olarak geçen sezonun son haftasında yine bir Kasımpaşa karşılaşmasında 11’de görev almıştı. · VAN Bronckhorst, Joao Mario’nun yerine de Muci’yi şans verdi. Muci sağ kanatta görev yaparken, Rafa Silva ise forvet arkasındaki yerini aldı.