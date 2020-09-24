Beşiktaş'ta sağ bek transferi için ilk aday DeAndre Yedlin!

Transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Beşiktaş'ın, sağ bek adayları arasında yer alan DeAndre Yedlin konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor.

İngiliz basınında çıkan haberlere göre Newcastle United, ABD'li oyuncunun 1 yıllık sözleşmesini, 1 sezon daha uzatarak başka bir kulübe kiralayacak. Ülkesinden de teklif alan Yedlin'in Avrupa'da devam etmek istediği, bu nedenle siyah-beyazlı takımın teklifine olumlu yaklaştığı belirtildi.

GEÇEN SENE 20 MAÇA ÇIKTI

Yedlin, geçen sezon 16'sı Premier Lig olmak üzere toplam 20 maçta Newcastle United formasını giyerken 1 de gol attı. ABD'li sağ bek, bu sezon ise sadece İngiltere Lig Kupası'nda 1 maçta görev aldı. (Sabah)

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