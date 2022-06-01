Beşiktaş’ta sabır ve hesap devri

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Beşiktaş’ta üst üste 2. kez başkanlığa seçilen Ahmet Nur Çebi, kulübün içinde bulunduğu ekonomik koşullar nedeniyle transferde sabırlı ve hesaplı davranmak zorunda olduklarını söyledi. Teknik direktör Valerien İsmael ile yaptıkları fikir alışverişi sonucu belirledikleri oyuncularla görüşmelerinin sürdüğünü belirten Çebi, “Takımın ihtiyaç duyduğu mevkilere gereken oyuncuları alacağız ancak bunun için aceleci davranmayacağız. Gerekirse son güne kadar bekleyeceğiz ama bize gerçekten faydalı olacak, uygun maliyetli oyuncuları Beşiktaş’a kazandıracağız” dedi.

HERKESE KAPIMIZ AÇIK

Ahmet Nur Çebi, yeni yönetim kurulunun bugün mazbatayı aldıktan sonra görev dağılımı yapıp resmen çalışmaya başlayacağını ifade ederek, “Güçlü bir yönetim kurulu oluşturduk. Tüm Beşiktaşlılar’a bir kez daha birlik beraberlik çağrısında bulunuyorum. Beşiktaş’a kim hizmet etmek, kim proje üretmek istiyorsa kapılarım sonuna kadar açık. Arma ve formaya aşık tüm üyelerimiz ve taraftarlarımızla kucaklaşma zamanı. Kara Kartal’ı beraber yüceltelim, zirveye çıkarım” diye konuştu.

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MOMO YANSANE iDDiASI

Öte yandan transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş’ın gündemine, Moldova’nın Sheriff takımında forma giyen 24 yaşındaki Gineli forvet oyuncusu Momo Yansane’nin de geldiği ileri sürüldü.