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Beşiktaş'ta rota Galatasaray'ın eski hocasına çevrildi! Roberto Mancini, Türkiye'ye geri dönebilir...

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#Beşiktaş#Roberto Mancini#GALATASARAY
Beşiktaşta rota Galatasarayın eski hocasına çevrildi Roberto Mancini, Türkiyeye geri dönebilir...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 16, 2025 09:56

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Serdar Topraktepe yönetiminde antrenmanlarını sürdüren ve maçlara çıkan siyah - beyazlılar için dikkat çeken bir iddia gündeme geldi: Roberto Mancini!

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Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Samsunspor'u konuk edecek olan Beşiktaş'ta hareketli günler yaşanıyor.

Antrenman ve maçlarına teknik sorumlu Serdar Topraktepe ile çıkan siyah - beyazlıların nasıl bir yol izleyeceği taraftarların merak konusu olmuş durumda.

Yeni yönetimin görevi devralmasıyla birlikte takımın başına getirilecek teknik direktör merak edilirken, gündeme dikkat çeken bir iddia geldi.

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ROBERTO MANCINI SÜRPRİZİ

Fanatik'in haberine göre Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, gündemine Galatasaray'ın eski teknik direktörü Roberto Mancini'yi aldı.

SON OLARAK SUUDİ ARABİSTAN'I ÇALIŞTIRDI

Son olarak Suudi Arabistan Milli Takımı'nı çalıştıran İtalyan çalıştırıcı, bir süredir herhangi bir kulüpte görev yapmıyordu.

Beşiktaşta rota Galatasarayın eski hocasına çevrildi Roberto Mancini, Türkiyeye geri dönebilir...

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OLUMLU YANIT VERDİ

60 yaşındaki teknik adam ile temas kurulduğu ve olumlu yanıt alındığı öne sürüldü. Beşiktaş'ın kısa süre içinde Mancini ile yeniden masaya oturacağı ve görüşmeleri bir adım ileri taşıyacağı öğrenildi.

GALATASARAY PERFORMANSI

2013/14 sezonunda Galatasaray'ı çalıştıran ve 46 maça çıkan Roberto Mancini, 25 galibiyet - 12 beraberlik - 9 yenilgi alarak 1.89'luk puan ortalaması yakalamış ve sezonu Türkiye Kupası şampiyonluğuyla tamamlamıştı.

KARİYERİ

Kariyerinde 1 Avrupa Şampiyonluğu bulunan Mancini'nin kulüp bazında ise 1 Premier Lig, 3 Serie A, 1 İngiltere Kupası, 2 İtalya Süper Kupası, 4 İtalya Kupası, 1 İngiltere Süper Kupası ve 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu bulunuyor.

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#Beşiktaş#Roberto Mancini#GALATASARAY

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