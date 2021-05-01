Beşiktaş'ta Rosier'den şampiyonluk yorumu! 'Çok önemli bir adım'

Süper Lig'de Hatayspor'u 7-0 mağlup eden Beşiktaş'ta Valentin Rosier, maç sonunda açıklamalar yaptı.

'ÇOK ÖNEMLİ BİR ADIM ATTI'

Şampiyonluk yolunda önemli bir adım attıklarını vurgulayan Rosier, "Son maçta oynayamadığım için üzgündüm. Şöyle bir pozitif yansıması oldu, dinlendim ve toparlandım, tedavi oldum. Bana yaradı. Dinç bir şekilde maça çıktım. Bu akşam gerçekten iyi iş çıkardık. Herkes elinden geleni yaptı. Şampiyonluğa, kupaya, zafere doğru çok önemli bir adım attı" dedi.

'BU TAKIMIN BABASI'

Rosier sözlerini, "Vincent Aboubakar deyim yerindeyse bu takımın babası. En deneyimlilerinden biri burada. Sürekli bize tavsiye veriyor, yol gösteriyor."" ifadeleriyle sürdürdü.

Larin'e de övgülerde bulunan Rosier, "Herkes çok iyi oynadı ama Larin'i ayrı bir yere koymak lazım. 4 gol attı. Bir oyuncu maçı 4 gol attıysa, onu farklı bir yere koymak lazım." şeklinde konuştu.