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GeriFutbol Beşiktaş'ta Rosier'den özür ve taraftara mesaj
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Futbol
Haber Giriş: 16.04.2021 - 21:20 | Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta Rosier'den özür ve taraftara mesaj

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Beşiktaş'ta Rosier'den özür ve taraftara mesaj

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında ağırladığı Ankaragücü ile 2-2 berabere kalarak zirve yarışında yara alan Lider Beşiktaş'ta Rosier, karşılaşmayı değerlendirdi.

Skor avantajını koruyamadıklarını belirten Rosier, "Taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Burada sadece bir puan kaybettik. 2-0'dan sonra skoru korumalıydık. Taraftarımız müsterih olsun, biz şampiyon olacağız." dedi.

Rıdvan Yılmaz ise "Üzgünüz ama önümüzde 7 maç var. Sergen Hoca'mız da demişti kimse 8'de 8 yapamaz diye. Hala lideriz. Yoğun fikstüre gireceğiz ama bütün camianın birbirine ihtiyacı var, kimsenin moral bozup üzülmesine gerek yok." diye konuştu.

Beşiktaşta Rosierden özür ve taraftara mesaj

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