Beşiktaş'ta Rosier'den özür ve taraftara mesaj

Skor avantajını koruyamadıklarını belirten Rosier, "Taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Burada sadece bir puan kaybettik. 2-0'dan sonra skoru korumalıydık. Taraftarımız müsterih olsun, biz şampiyon olacağız." dedi.

Rıdvan Yılmaz ise "Üzgünüz ama önümüzde 7 maç var. Sergen Hoca'mız da demişti kimse 8'de 8 yapamaz diye. Hala lideriz. Yoğun fikstüre gireceğiz ama bütün camianın birbirine ihtiyacı var, kimsenin moral bozup üzülmesine gerek yok." diye konuştu.

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