MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş'ta Rosier'den Konyaspor maçı sonrası 'gol' itirafı!
GeriFutbol Beşiktaş'ta Rosier'den Konyaspor maçı sonrası 'gol' itirafı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 07.02.2021 - 21:17 | Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta Rosier'den Konyaspor maçı sonrası 'gol' itirafı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Abone Olgoogle-news

Süper Lig'de Konyaspor'u 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ta sağ bek Rosier, maç sonunda açıklamalar yaptı.

Beşiktaş'ın sağ beki Rosier, Konyaspor'u 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

17
Beşiktaş-Konyaspor maçından en özel fotoğraflar
Beşiktaş-Konyaspor maçından en özel fotoğraflar!

'ABOUBAKAR İLE İYİ ANLAŞIYORUZ'

Attığı gol hakkında yorum yapan Rosier, "Golümü anneme armağan ediyorum. Aboubakar ile çok iyi anlaşıyoruz, benim ailemden biri gibi. Antrenmanlarda sürekli şakalaşıyoruz, o oyundan çıkınca golü atmak da bana kaldı" dedi.

'KAZANMAK ZORUNDAYDIK'

Beşiktaş'ın Brezilyalı savunmacısı Welinton ise "Çok çok iyi mücadele ettik, çok zor bir maç oldu, neredeyse 70 dakika 10 kişi oynadık ama kazanmak zorunda olduğumuz bir maçtı ve biz de kazandık" şeklinde konuştu.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle