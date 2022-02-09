Beşiktaş’ta Rosier, tedbir amacıyla Göztepe maçının kadrosundan çıkartıldı

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Beşiktaş Kulübü, bu akşam gerçekleştirdiği antrenman sonrasında sağ uyluk iç ve arka adale grubunda ağrı hisseden Valentin Rosier’in tedbir amacıyla Göztepe maçının kadrosundan çıkartıldığını açıkladı.



Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın bu akşam gerçekleştirdiği antrenman sonrasında, sağ uyluk iç ve arka adale grubunda ağrı hisseden futbolcumuz Valentin Rosier, tedbir amacıyla Göztepe müsabakasının kadrosundan çıkarılmıştır. Valentin Rosierin tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" denildi.