Beşiktaş'ta Rosier, Aboubakar ve Amartey gerçeği

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Giovanni van Brockhorst yönetiminde sezona iyi bir başlangıç yapan Beşiktaş’ta yabancı oyuncu sayısını azaltmak için çalışmalar sürüyor.

Siyah beyazlılar, teknik direktör van Brockhorst’un kadroda düşünmediği isimlerden Daniel Amartey’in transferi için görüşme yaptığı kulüplerle anlaşma sağladı fakat Ganalı oyuncu farklı zorluklar çıkararak şu an için takımda kaldı.

Konu hakkında konuşan Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, "Amartey çok garip… Arabistan kulübü ile anlaştık, uçağa binmedi. Eyüpspor'la anlaştık, bizim tesislerin arka kapısından kaçmış. 'Almanya'ya İngiltere'ye gideceğim diye tutturmuş; 'Transfer dönemi kapandı' deyince de 'Nasıl bitti' diyormuş.” ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA YARATAN İDDİA VE GERÇEK

Aynı şekilde Vincent Aboubakar ve Daniel Amartey’in takımdan ayrılma konusunda zorluk çıkaran diğer isimler olduğu biliniyor.

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Sosyal medyada bu oyuncularla ilgili farklı iddialar ortaya atıldı ancak işin aslı ortaya çıktı. Valentin Rosier, Vincent Aboubakar ve Daniel Amartey’in menajerinin Pini Zahavi olduğu öğrenildi.





