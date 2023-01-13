Beşiktaş'ta Romain Saiss ilk 11'e dönüyor

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Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 19uncu haftasında Konyaspor’un konuğu olacak. Yarın saat 16.00’da başlayacak karşılaşma Medaş Konya Büyükşehir Stadı’nda oynanacak. Mücadeleyi Abdulkadir Bitigen yönetirken; yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Dördüncü hakem ise Ümit Öztürk olacak.



Lider Galatasaray ile olan 10 puanlık farktan dolayı her maçı adeta final niteliğinde olan Beşiktaş, geçtiğimiz hafta sahasında Kasımpaşa’yı 2-1 yenerek puanını 29’a çıkartmıştı. Bir maçı eksik olan siyah beyazlılar ligde 5inci sırada yer alıyor ve zirveden kopmamak için Konyaspor’u da mutlaka yenmek istiyor. Beşiktaş ayrıca 3 maça çıkan deplasman galibiyeti hasretine de son vermek amacında.



WEGHORST GİTTİ SANTRAFORDA KİM OYNAYACAK?



Hafta içini Weghorst’un Manchaster United’a transferinin yoğun gündemiyle geçiren siyah beyazlılarda, süreç dün sonuçlandı ve Weghorst sözleşmesini feshederek İngiltere’ye uçtu.



Daha önce, santrafor almadan Weghorst’u bırakmayacaklarını kesin bir dille söyleyen yönetim, Hollandalı golcünün ısrarları sonucu santrafor almadan gidişine izin verdi. Her ne kadar takımda hazır 2 tane daha santrfor olsa da Aboubakar ile geçirilen gündemler Konyaspor maçına dair bir beklenti oluşturmuştu ancak bu beklenti 5 günde gerçekleşmedi. Kamerunlu golcü kulübü ile hala sözleşmesini feshetmedi ve siyah beyazlılar için bu transfer henüz kesin değil. Böyle bir ortamda Şenol Güneş’in Konyaspor karşısında Cenk ve Muleka’dan hangisini tercih edeceği de büyük bir merak konusu.



SALİH YOK JOSEF VE SAISS 11'E DÖNÜYOR



Teknik direktör Şenol Güneş, Konyaspor karşısında savunma orta saha ve hücum olmak üzere kale hariç bütün bölgelerde değişikliğe gidecek. Dünya Kupası’nda sakatlandıktan sonra iyileşen ve oynayacak duruma gelen Saiss’in yanı sıra; geçen maç cezalı olan Roiser de 11e dahil olacak. Bu durumda Konyaspor karşındaki geri dörtlü Rosier - Tayyip Talha - Saiss - Masuaku şeklide görünüyor. Orta sahada Kasımpaşa maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Salih’in yokluğu, tedavisi tamamlanan ve takım antrenmanlarına katılan Josef ile giderilecek. Orta ikilinin diğer futbolcusu Gedson olacak. Hücumda ise Weghorst’un gidişiyle boşalan santrafora Cenk’in mi yoksa Muleka’nın mı yazılacağı bugün yapılacak son taktik antrenmanda belli olacak. Ancak 3 Türk oyuncu kuralı ve sürekli 11 oynamasından dolayı Cenk Tosun bir adım önde duruyor. Hücumun diğer iki ismi N’Koudou ve Redmond.



Beşiktaş’ın Konyaspor karşısındaki muhtemel 11i şöyle: Mert, Rosier, Tayyip Talha, Saiss, Masuaku, Josef , Gedson, N’Koudou, Redmond ve Cenk.