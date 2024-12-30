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Beşiktaş'ta Rizespor maçının hazırlıkları sürüyor!

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#Beşiktaş#Çaykur Rizespor#Süper Lig
Beşiktaşta Rizespor maçının hazırlıkları sürüyor
Oluşturulma Tarihi: Aralık 30, 2024 14:06

Süper Lig'in 18. haftasında Çaykur Rizespor'un konuğu olacak Beşiktaş'ta maçın hazırlıkları devam ediyor.

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah salonda yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon çalışmasıydı. İki grup halinde salonda yapılan idman; kuvvet, koordinasyon, esneklik ve dayanıklılık çalışmaları olarak gerçekleşti.

Siyah-beyazlılar, Çaykur Rizespor’la oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün saat 17.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

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#Beşiktaş#Çaykur Rizespor#Süper Lig

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