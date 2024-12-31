×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Beşiktaş'ta Rizespor hazırlıkları sürüyor

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Süper Lig#Rizespor
Beşiktaşta Rizespor hazırlıkları sürüyor
Oluşturulma Tarihi: Aralık 31, 2024 14:06

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanına çıkacak olan Beşiktaş'ta hazırlıklar devam etti.

Haberin Devamı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Gözden KaçmasınJose Mourinho bilinmeyenleri tek tek açıkladı: Milli takım istiyorum | Fenerbahçeyi bu yüzden seçtimJose Mourinho bilinmeyenleri tek tek açıkladı: Milli takım istiyorum | Fenerbahçe'yi bu yüzden seçtimHaberi Görüntüle

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Rejenerasyon çalışmasıyla başlayan idman; ısınma koşuları, pas ve 5’e 2 çalışmasının ardından sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Çaykur Rizespor’la oynayacağı maçın hazırlıklarını, 1 günlük iznin ardından 2 Ocak Perşembe günü saat 12.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve saat 16.00’da Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel uçakla Rize’ye gidecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Süper Lig#Rizespor

BAKMADAN GEÇME!