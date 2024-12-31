Beşiktaş'ta Rizespor hazırlıkları sürüyor

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Rejenerasyon çalışmasıyla başlayan idman; ısınma koşuları, pas ve 5’e 2 çalışmasının ardından sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Çaykur Rizespor’la oynayacağı maçın hazırlıklarını, 1 günlük iznin ardından 2 Ocak Perşembe günü saat 12.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve saat 16.00’da Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel uçakla Rize’ye gidecek.