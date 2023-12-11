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Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay zirvesi! Yollar ayrılacak mı?

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#Beşiktaş#Rıza Çalımbay#Feyyaz Uçar
Beşiktaşta Rıza Çalımbay zirvesi Yollar ayrılacak mı
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Aralık 11, 2023 07:00

3-1'lik derbi mağlubiyeti sonrası Beşiktaş'ta futboldan sorumlu yönetici Feyyaz Uçar, futbol takımları genel koordinatörü Samet Aybaba ve alt yapı koordinatörü Mehmet Ekşi, Rıza Çalımbay'ın geleceğiyle ilgili bir toplantı gerçekleştirdi.

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Beşiktaş’ta geçici olarak teknik direktörlük görevine getirilen Rıza Çalımbay’ın takımda sezon başına kadar kalıp kalmayacağı konusunda söylentiler yoğunlaştı. Futboldan sorumlu yönetici Feyyaz Uçar, Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba ve alt yapı koordinatörü Mehmet Ekşi Nişantaşı’nda yaptıkları toplantıda Rıza Çalımbay konusunu görüştüler.

Üç isim Çalımbay’ın yıprandığı konusunda fikir alış verişi yaparken sezon sonuna kadar görev yapacak teknik adam konusunda başkan Hasan Arat ve yönetimle paylaşıldıktan sonra açıklama yapılacağı ifade edildi.

Çalımbay’ın gitmesi halinde yine Beşiktaş’ta oynamış bir teknik adamın getirileceği ileri sürüldü.

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#Beşiktaş#Rıza Çalımbay#Feyyaz Uçar

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