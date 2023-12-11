Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay zirvesi! Yollar ayrılacak mı?

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Beşiktaş’ta geçici olarak teknik direktörlük görevine getirilen Rıza Çalımbay’ın takımda sezon başına kadar kalıp kalmayacağı konusunda söylentiler yoğunlaştı. Futboldan sorumlu yönetici Feyyaz Uçar, Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba ve alt yapı koordinatörü Mehmet Ekşi Nişantaşı’nda yaptıkları toplantıda Rıza Çalımbay konusunu görüştüler.

Üç isim Çalımbay’ın yıprandığı konusunda fikir alış verişi yaparken sezon sonuna kadar görev yapacak teknik adam konusunda başkan Hasan Arat ve yönetimle paylaşıldıktan sonra açıklama yapılacağı ifade edildi.

Çalımbay’ın gitmesi halinde yine Beşiktaş’ta oynamış bir teknik adamın getirileceği ileri sürüldü.