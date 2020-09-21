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Futbol
AA
Haber Giriş: 21.09.2020 - 13:58 | Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta Rio Ave maçı hazırlıkları devam ediyor!

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Beşiktaş'ta Rio Ave maçı hazırlıkları devam ediyor!
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 24 Eylül Perşembe günü Portekiz ekibi Rio Ave ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

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Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Sergen Yalçın'ın yardımcıları tarafından yaptırılan antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan antrenmanda bir süre çeşitli pas ve top kapma idmanları gerçekleştiren siyah-beyazlı oyuncular yarım sahada yapılan üçlü turnuva maçı ve şut çalışmasıyla günü noktaladı.

Siyah-beyazlılar hazırlıklarına yarın devam edecek.

 

Beşiktaşta Rio Ave maçı hazırlıkları devam ediyor

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