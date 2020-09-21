Beşiktaş'ta Rio Ave maçı hazırlıkları devam ediyor!

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Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Sergen Yalçın'ın yardımcıları tarafından yaptırılan antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan antrenmanda bir süre çeşitli pas ve top kapma idmanları gerçekleştiren siyah-beyazlı oyuncular yarım sahada yapılan üçlü turnuva maçı ve şut çalışmasıyla günü noktaladı.

Siyah-beyazlılar hazırlıklarına yarın devam edecek.

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