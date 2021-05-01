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GeriFutbol Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz'dan 'gol' itirafı! 'Gözlerim doldu'
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Futbol
Haber Giriş: 01.05.2021 - 22:37 | Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz'dan 'gol' itirafı! 'Gözlerim doldu'

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Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz'dan 'gol' itirafı! 'Gözlerim doldu'

Beşiktaş'ın sol bek oyuncusu Rıdvan Yılmaz, Hatayspor'u 7-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Süper Lig'de Hatayspor'u 7-0 mağlup eden Beşiktaş'ta gol atan Rıdvan Yılmaz, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

HİSLER TARİF EDİLEMEZ

Gol attığı için mutlu olduğunu vurgulayan Rıdvan, "Çok mutluyum. Bu hisler tarif edilmez. Galatasaray maçında da söyledim. Paha biçilmez. 12 yılımı verdiğim Beşiktaş'la gol attım. İnşallah daha güzel olacak her şey." dedi.

İNŞALLAH NİCELERİNİ ATARIM

Rıdvan Yılmaz sözlerini, "Gözlerim doldu gol attığım için. İnşallah daha nicelerini atarım" ifadeleriyle tamamladı.

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