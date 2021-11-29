Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz takımla çalıştı

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BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanı, Başkan Ahmet Nur Çebi, Asbaşkan Emre Kocadağ ile Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü Ceyhun Kazancı da takip etti.

Gözden Kaçmasın Başkan Çebi ve Kocadağ antrenmanda Haberi görüntüle

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde 1.5 saate yakın süren antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları yapıldı. İdman, yarım sahada üç takım halinde oynanan turnuva maçlarıyla sona erdi.



Siyah-beyazlı ekip, Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.