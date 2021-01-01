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Haber Giriş: 01.01.2021 - 13:46 | Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz, Ersin Destanoğlu ve Güven Yalçın'a Avrupa'dan talipler var

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Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz, Ersin Destanoğlu ve Güven Yalçın'a Avrupa'dan talipler var
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Beşiktaş'ın 3 genç oyuncusu Avrupa kulüplerinin transfer listesine girdi. Güven Yalçın, Rıdvan Yılmaz ve Ersin Destanoğlu farklı kulüpler tarafından takip ediliyor.

Beşiktaş’ta bu sezon gösterdikleri performansla ilk 11’de yer bulan Rıdvan Yılmaz ve Ersin Destanoğlu, Avrupa kulüplerinin radarına girdi.

NTVSpor'un haberine göre; Siyah-beyazlı takımın altyapısından yetişen 2001 doğumlu iki futbolcu da, A takımın değişmez isimleri oldu. Rıdvan ve Ersin’in yükselen form grafiği, iki genç oyuncuya Avrupa’nın kapılarını açabilir.

STUTTGART, RIDVAN'DAN VAZGEÇMİYOR
Almanya’dan Stuttgart Rıdvan Yılmaz’a sezon başında talip olmuştu. Bundesliga ekibi 19 yaşındaki sol bek için devre arasında da Beşiktaş’ın kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Beşiktaşta Rıdvan Yılmaz, Ersin Destanoğlu ve Güven Yalçına Avrupadan talipler var

ERSİN'E FRANSA VE İNGİLTERE'DEN TALİPLER VAR
Bu sezon siyah beyazlıların 1. kalecisi olan Ersin, Fransa’dan Lyon’un yanı sıra İngiltere’den da farklı kulüplerin transfer listesinde yer alıyor.

Siyah beyazlılar, sözleşmeleri 2025’te tamamlanacak 2 futbolcu için de ocak ayında gelecek teklifleri geri çevirecek. Sezon sonu durum tekrar değerlendirelecek.

GÜVEN YALÇIN İÇİN BORDEAUX'YA RET
Güven Yalçın için Fransa’dan Bordeaux yanı sıra Almanya’da 2 kulüp siyah beyazlılar ile temasa geçti. 21 yaşındaki forvet için sezon başında Bordeaux’nun teklifinin geri çeviren yönetim kurulu, milli futbolcuyu devre arasında da takımda tutmak istiyor.

Beşiktaşta Rıdvan Yılmaz, Ersin Destanoğlu ve Güven Yalçına Avrupadan talipler var

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