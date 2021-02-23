Beşiktaş'ta Rıdvan ve Oğuzhan döndü, Ghezzal da yetişecek

Siyah beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın’ın görev vermesi durumunda Rıdvan’ın Denizli karşısında forması kavuşması bekleniyor.

GHEZZAL SAHAYA ÇIKTI

Sol kalça ön adalesinde kanama ve gerilme bulunan Rachid Ghezzal ise bireysel antrenör eşliğinde koşu çalışmalarına başladı. Denizli maçına yetiştirilmeye çalışılan Cezayirli futbolcunun da cuma günkü maçta sahada olması hedefleniyor.

CENK iÇiN KARAR GÜNÜ

G.Birliği maçında sakatlanan ve yapılan kontrollerinde dizinde ödem bulunan Cenk Tosun ise dünkü antrenmana katılmadı. Deneyimli golcünün Denizli maçında oynayıp oynamayacağı bugünkü kontrollerden sonra belli olacak. Yine sakatlığı devam eden ve önümüzdeki ay dönmesi beklenen Montero da dün idmana çıkmadı.

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