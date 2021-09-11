Beşiktaş'ta revire döndü! Borussia Dortmund maçı öncesi Domagoj Vida, Alex Teixeira ve Kevin N'Koudou şoku

Vodafone Park'ta oynanan maça çok hızlı giriş yapan siyah beyazlılar, henüz 10. dakikada Batshuayi ve N'Koudou ile 2-0 öne geçerken sakatlık yaşayan üç isim mücadeleye devam edemedi.

Müsabakanın 13. dakikasında topsuz alanda sakatlık geçiren ve kendini yere bırakan Hırvat stoper, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından bir süre kendini denedi.

Oyuna devam edemeyeceğini anlayan tecrübeli savunmacı, 20. dakikada oyundan çıkarken yerine giren isim Welinton oldu.

TEIXEIRA DA SAKATLANDI

Müsabakanın 43. dakikasında sakatlık yaşayan Brezilyalı yıldız Alex Teixeira, oyuna devam edemedi.

Teixeira'nın yerine oyuna genç isim Can Bozdoğan dahil oldu.

SON SAKATLANAN İSİM N'KOUDOU

Beşiktaş'ın yeni Malatyaspor karşısındaki ikinci golünü atan N'Koudou, mücadelenin 67. dakikasında yaşadığı sakatlık sonrası yerini Kenan Karaman'a bıraktı.

Domagoj Vida, Teixeira ve N'Koudou'nun sağlık durumu, maç sonrasında yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.

Beşiktaş, Şampiyon Ligi'ndeki ilk maçında 15 Eylül Çarşamba günü Alman devi Borussia Dortmund'u konuk edecek.