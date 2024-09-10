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BeÅŸiktaÅŸ'ta rekor: Tam 28 futbolcu gönderildi

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#BeÅŸiktaÅŸ#Aboubakar#Van Bronckhorst
BeÅŸiktaÅŸta rekor: Tam 28 futbolcu gÃ¶nderildi
Ä°smail ER
OluÅŸturulma Tarihi: Eylül 11, 2024 07:00

Ligde ve Avrupaâ€™da sezona fÄ±rtÄ±na gibi giren BeÅŸiktaÅŸâ€™Ä±n bu baÅŸarÄ±sÄ±nda teknik direktÃ¶r Giovanni van Bronckhorstâ€™un Ã¶nderliÄŸindeki kadro revizyonunun bÃ¼yÃ¼k payÄ± var.

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Van Bronkchorst ile koordineli Ã§alÄ±ÅŸan siyah beyazlÄ± yÃ¶netim, HollandalÄ± teknik adamÄ±n raporu doÄŸrultusunda Ciro Immobile, Rafa Silva, Gabriel Paulista gibi Ã¶nemli isimleri transfer ederken kadroda dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lmeyen birÃ§ok ismi gÃ¶nderdi.

Bu sezon tam 28 futbolcuyu gÃ¶ndererek bir rekora imza atan BeÅŸiktaÅŸ Ã¶nemli bir maaÅŸ yÃ¼kÃ¼nden kurtuldu. Kartal, kadroda dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lmeyen Amartey ve Chamberlainâ€™i de gÃ¶nderirse bu rakam 30â€™a Ã§Ä±kacak. KulÃ¼p DanÄ±ÅŸmanÄ± Brad Friedel ve KulÃ¼p DirektÃ¶rÃ¼ Samet Aybaba, futbolcularÄ± ikna ederek takÄ±mdan ayrÄ±lmalarÄ±nÄ± saÄŸlarken bÃ¶ylece BeÅŸiktaÅŸâ€™Ä±n tazminat yÃ¼kÃ¼nÃ¼n altÄ±na girmesine de engel oldu.

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BeÅŸiktaÅŸta rekor: Tam 28 futbolcu gÃ¶nderildi

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#BeÅŸiktaÅŸ#Aboubakar#Van Bronckhorst

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