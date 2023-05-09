Beşiktaş'ta Redmond ve Tayfur Bingöl'ün kalması için düğmeye basıldı

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Süper Lig’de üst üste aldığı başarılı sonuçlarla zirve yarışında umutlarını koruyan Beşiktaş’ta yeni sezonun planlaması için de çalışmalar sürüyor. Siyah beyazlıların sportif direktörü Ceyhun Kazancı daha önce 4 transfer yapacaklarını açıklarken bu takviyelerin dışında, takımda kiralık olarak forma giyen oyuncular için de çalışmaları sezon bitmeden hızlandırdı.

TAYFUR 1.5 MiLYON EURO

Beşiktaş yönetimi, takımda devam etmesi istenen Tayfur Bingöl için önümüzdeki hafta kulübü Alanyaspor ile görüşme kararı aldı. 30 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonunun 1.5 milyon Euro olduğu öğrenilirken, siyah beyazlıların rakamın 750 bin Euro’ya düşürülmesi durumunda Tayfur’un kadroya dahil edileceği ifade edildi.

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REDMOND EŞiNi BEKLiYOR

Sezonun en başarılı isimlerinden Nathan REDMOND’un da kalması için ikna görüşmeleri sürüyor. Sezon sonu serbest kalacak olan İngiliz yıldızın eşinin doğumundan sonra karar vereceğini belirtildi.