Beşiktaş'ta Razvan Lucescu gelişmesi! Görüşmeden çıkan sonuç...

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Geçtiğimiz sezonu Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğuyla tamamlayan Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları devam ediyor.

Siyah-beyazlıların gündeminde yer alan Razvan Lucescu için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Sports Digitale'de yer alan habere göre; Beşiktaş, Razvan Lucescu ile yüz yüze görüşme yaptı ancak ortak noktada buluşulamadı.

Lucescu'nun önümüzdeki sezon PAOK'ta kalma yönünde karar aldığı da belirtildi.

DİĞER ADAYLAR SERGEN YALÇIN VE SLAVEN BILIC'IN

Ayrıca Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ve Slaven Bilic isimlerinin ön plana çıktığı kaydedildi.

Beşiktaş'ta Şenol Güneş, Nuri Şahin, Giovanni van Bronckhorst, Bruno Genesio gibi birçok hocanın da adı geçiyor.