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Beşiktaş’ta Rashica ilk idmanına çıktı

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#Beşiktaş#Rashica#Şenol Güneş
Beşiktaş’ta Rashica ilk idmanına çıktı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2023 16:47

Beşiktaş, Süper Lig’in 2’nci haftasında 20 Ağustos Pazar günü sahasında Pendikspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

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BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönteminde gerçekleştirilen idmanda dün oynanan UEFA Avrupa Konferans Ligi 3’üncü Ön Eleme Turu rövanş maçında forma giyen futbolcular, salonda yenilenme antrenmanı yaparak çalışmayı tamamladı. 

Diğer futbolcular ise ısınma koşuları, pas ve 5e 2 pas çalışması yaparak başladıkları idmanı dar alanda oynanan çift kale taktik maçla sonlandırdı.

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Siyah-beyazlı takımın yeni transferi Milot Rashica, ilk antrenmanına çıktı.

Beşiktaş, Pendikspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.

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#Beşiktaş#Rashica#Şenol Güneş

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