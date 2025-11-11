×
Futbol Haberleri

Beşiktaş'ta Rafa yoksa, Cerny var!

Güncelleme Tarihi:

Beşiktaşta Rafa yoksa, Cerny var
Oluşturulma Tarihi: Kasım 11, 2025 07:00

Beşiktaş'ın Çek yıldızı Vaclav Cerny, son 3 maçta asist yapmayı başardı.

Rafa Silva'nın yokluğunda büyük sıkıntısı yaşaması beklenen Beşiktaş’ın imdadına Vaclav Cerny yetişti.

Rafa Silva’nın yokluğunda 10 numarada görev yapan Çek futbolcu Antalya’da takımı rahatlatan son golde asist yaparken skor katkısını da devam ettirdi. Kasımpaşa ve Fenerbahçe maçlarında da arkadaşlarına gol pası veren Vaclav Cerny üst üste 3 maçta da asist yapmayı başardı.

Toplamda 4 asisti bulunan 28 yaşındaki futbolcu bu istatistikte Gaziantep FK forması giyen Maxim’in (5) ardından ikinci sırada yer alıyor.

