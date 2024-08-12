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Beşiktaş'ta Rafa Silva’nın boşu yok

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Süper Lig#Rafa Silva
Beşiktaşta Rafa Silva’nın boşu yok
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 12, 2024 07:00

Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Rafa Silva oynadığı tüm maçlarda gol attı.

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Beşiktaş’ın bu sezon kadrosuna kattığı Rafa Silva, siyah beyazlı takıma büyük bir hücum gücü kattı. Portekizli futbolcu bu sezon 2 hazırlık maçında ve Süper Kupa maçında forma giydikten sonra sezonun ilk maçında Samsun deplasmanında da takımdaki yerini aldı. Rafa Silva oynadığı hazırlık maçlarında 5-1’lik Grazer maçında 1 gol, 2-0’lık G. Birliği maçında ise 2 gol attı. Süper Kupa’da 5-0 sonuçlanan Galatasaray maçında da yine fileleri havalandıran 31 yaşındaki futbolcu, Samsunspor deplasmanını da boş geçmedi.

AÇILIŞI YAPTI 

Bu sezon Beşiktaş’ın Süper Lig’deki ilk golüne imza atan Rafa Silva, ilk kez Portekiz Ligi dışında bir ligde görev yaparken, Portekiz dışında da ilk lig golünü atmış oldu.

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#Beşiktaş#Süper Lig#Rafa Silva

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