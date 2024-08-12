Beşiktaş'ta Rafa Silva’nın boşu yok

Haberin Devamı

Beşiktaş’ın bu sezon kadrosuna kattığı Rafa Silva, siyah beyazlı takıma büyük bir hücum gücü kattı. Portekizli futbolcu bu sezon 2 hazırlık maçında ve Süper Kupa maçında forma giydikten sonra sezonun ilk maçında Samsun deplasmanında da takımdaki yerini aldı. Rafa Silva oynadığı hazırlık maçlarında 5-1’lik Grazer maçında 1 gol, 2-0’lık G. Birliği maçında ise 2 gol attı. Süper Kupa’da 5-0 sonuçlanan Galatasaray maçında da yine fileleri havalandıran 31 yaşındaki futbolcu, Samsunspor deplasmanını da boş geçmedi.

AÇILIŞI YAPTI

Bu sezon Beşiktaş’ın Süper Lig’deki ilk golüne imza atan Rafa Silva, ilk kez Portekiz Ligi dışında bir ligde görev yaparken, Portekiz dışında da ilk lig golünü atmış oldu.