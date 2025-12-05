Beşiktaş'ta Rafa Silva'dan sürpriz! Sergen Yalçın derbide kadroya alacak

Haberin Devamı

Beşiktaş'ta yılan hikayesine dönen Rafa Silva krizi, şimdilik çözülmüş gibi görünüyor.

Başkan Serdal Adalı ve teknik direktör Sergen Yalçın'ın ortak basın toplantısında tüm süreci açıklamalarının ardından, Rafa sakatlığını öne sürerek idmanlara çıkmamıştı.

İlk etapta futbolu bırakacağını söyleyen, ancak menajerlik şirketinin yazılı açıklamasının ardından devam edeceği, ancak Beşiktaş'ta mutsuz olduğu için ülkesine dönmek istediği ortaya çıkan Rafa, dün takım antrenmanında yer aldı.

Benfica'nın transfer gündeminde yer alan ve Arap kulüpleriyle de adı anılan Rafa Silva konusunda Başkan Serdal Adalı, "15 milyon Euro bonservis getir, git!" restini çekmişti.

1,5 yıl sözleşmesi kalan Portekizli yıldız, alacaklarına karşılık serbest kalmak istemesine rağmen bu talep de reddedildi.

'KAPIMIZ AÇIK' DEMİŞTİ

Takımla idmanlara başlayan tecrübeli 10 numaranın, bu haftaki Gaziantep FK mücadelesinde forma giymesi çok zor görünüyor.

Ancak, Rafa Silva'nın sonraki hafta Trabzonspor ile deplasmanda oynanacak derbide kadroda olabileceği öğrenildi.

Teknik direktör Sergen Yalçın, Rafa konusunda yaptığı son açıklamada, "Canı isterse biz buradayız. Sorun yok. Kapımız açık." demişti.