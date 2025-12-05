×
Beşiktaş'ta Rafa Silva'dan sürpriz! Sergen Yalçın derbide kadroya alacak

#Beşiktaş#Rafa Silva#Sergen Yalçın
Beşiktaşta Rafa Silvadan sürpriz Sergen Yalçın derbide kadroya alacak
Aralık 05, 2025 09:32

Rafa Silva'ya dair Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşandı. Siyah beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın'ın Rafa Silva için derbi planı belli oldu.

Beşiktaş'ta yılan hikayesine dönen Rafa Silva krizi, şimdilik çözülmüş gibi görünüyor.

Başkan Serdal Adalı ve teknik direktör Sergen Yalçın'ın ortak basın toplantısında tüm süreci açıklamalarının ardından, Rafa sakatlığını öne sürerek idmanlara çıkmamıştı.

Beşiktaşta Rafa Silvadan sürpriz Sergen Yalçın derbide kadroya alacak

İlk etapta futbolu bırakacağını söyleyen, ancak menajerlik şirketinin yazılı açıklamasının ardından devam edeceği, ancak Beşiktaş'ta mutsuz olduğu için ülkesine dönmek istediği ortaya çıkan Rafa, dün takım antrenmanında yer aldı.

Benfica'nın transfer gündeminde yer alan ve Arap kulüpleriyle de adı anılan Rafa Silva konusunda Başkan Serdal Adalı, "15 milyon Euro bonservis getir, git!" restini çekmişti.

1,5 yıl sözleşmesi kalan Portekizli yıldız, alacaklarına karşılık serbest kalmak istemesine rağmen bu talep de reddedildi.

Beşiktaşta Rafa Silvadan sürpriz Sergen Yalçın derbide kadroya alacak

'KAPIMIZ AÇIK' DEMİŞTİ

Takımla idmanlara başlayan tecrübeli 10 numaranın, bu haftaki Gaziantep FK mücadelesinde forma giymesi çok zor görünüyor.

Ancak, Rafa Silva'nın sonraki hafta Trabzonspor ile deplasmanda oynanacak derbide kadroda olabileceği öğrenildi.

Beşiktaşta Rafa Silvadan sürpriz Sergen Yalçın derbide kadroya alacak

Teknik direktör Sergen Yalçın, Rafa konusunda yaptığı son açıklamada, "Canı isterse biz buradayız. Sorun yok. Kapımız açık." demişti.

#Beşiktaş#Rafa Silva#Sergen Yalçın

