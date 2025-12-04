×
Futbol Haberleri

Beşiktaş'ta Rafa Silva'da mutlu son! 1 ay sonra takımla çalıştı

Güncelleme Tarihi:

Beşiktaşta Rafa Silvada mutlu son 1 ay sonra takımla çalıştı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 04, 2025 12:37

Beşiktaş'ta 2 Kasım'da oynanan Fenerbahçe derbisinden bu yana antrenmanlara katılmayan Rafa Silva, bu sabah yapılan idmanda takımla birlikte çalıştı.

8 Aralık Pazartesi günü Süper Lig'de oynayacağı Gaziantep FK karşılaşmasının hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta uzun süredir belirsizliğini koruyan Rafa Silva konusunda da önemli bir gelişme yaşandı.

2 Kasım'da oynanan Fenerbahçe derbisinden bu yana idmanlara katılmayan Rafa Silva, bu sabah takımla antrenmana çıktı.

Rafa Silva'nın maç kadrosuna alınıp alınmayacağı teknik direktör Sergen Yalçın'ın vereceği karar sonrasında belli olacak.

PERFORMANSI

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 16 maça çıkan 32 yaşındaki futbolcu, 5 gol atıp 3 de asist üretti.

