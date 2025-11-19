×
Beşiktaş'ta Rafa Silva yerine dünyaca ünlü transfer! Gözler Sergen Yalçın'da

Beşiktaş'ın, ara transfer sezonunda Rafa Silva ile yollarını ayırması beklenirken menajerler, dünyaca ünlü orta saha oyuncusu Rafinha'yı siyah beyazlılara sundu. İşte ayrıntılar...

Ara transfer dönemine yaklaşılırken orta sahaya yaratıcı bir isim arayan Beşiktaş’a beklenmedik bir öneri geldi.

Menajerler, kariyerinde Barcelona ve PSG gibi dev kulüplerin formasını giymiş olan 32 yaşındaki Brezilyalı 10 numara Rafinha’yı siyah-beyazlı yönetime sundu.

Son olarak Katar ekibi Al Arabi’de görev yapan tecrübeli yıldızın boşa çıkmış olması, bu öneriyi teknik heyet açısından daha cazip hale getirdi. Oyun görüşü, pas kabiliyeti ve hücum organizasyonlarına yön verebilme özelliğiyle bilinen Rafinha’nın önerilmesi, özellikle ceza sahası çevresinde üretkenlik arayan Beşiktaş için dikkat çekici bir seçenek oluşturdu.

Siyah-beyazlılarda mevcut planlamada bir 10 numara transferi değerlendiriliyor olsa da, Rafinha’nın yaşı, fiziksel durumu ve son dönemdeki formu konusunda teknik heyetin detaylı bir analiz yapacağı öğrenildi.

Yönetim, menajerlerin sunduğu bu dosyayı teknik direktör Sergen Yalçın’a iletirken, deneyimli hocanın raporunun belirleyici olacağı ifade ediliyor. Rafinha’nın Avrupa futbolunda ciddi bir tecrübe biriktirmiş olması olumlu bir detay olarak görülse de, transfer sürecinin şekillenmesi için Beşiktaş’ın mali dengelerini de göz önünde bulundurması gerekiyor.

Siyah-beyazlı yönetimin resmi bir adım atmadan önce oyuncunun fiziksel durumunu, taleplerini ve genel form grafiğini masaya yatıracağı belirtiliyor. Rafinha önerisi, Beşiktaş’ın transfer gündeminin önümüzdeki günlerde daha da hareketleneceğinin sinyallerini veriyor.

 

 

