Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesi Rafa Silva şoku! Hazırlık maçında sakatlandı

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Liglere verilen milli arada Beşiktaş, hazırlık maçında İstanbulspor'la karşı karşıya geldi.

Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanan karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Rafa Silva, 62. dakikada İsa Dayaklı'yla girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kaldı.

İsa Dayaklı'nın önce sol bileğine, ardından da sağ baldırına yaptığı sert hareketler sonrasında sakatlanan Portekizli oyuncu oyuna devam edemedi ve 64. dakikada yerini Yusuf Can Calayır'a bıraktı.

Rafa Silva'nın durumu ve gelecek hafta Galatasaray derbisinde forma giyip giyemeyeceği yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

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Beşiktaş ile Galatasaray Süper Lig'in 29. haftasında 29 Mart Cumartesi günü karşı karşıya gelecek.

RAFA SILVA'NIN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Beşiktaş formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 38 maça çıkan Rafa Silva takımına 23 gollük katkı (13 gol - 10 asist) sağladı.