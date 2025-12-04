×
HABERLERSpor Haberleri

Beşiktaş'ta Rafa Silva müjdesi! Özür diledi ve idmana çıkacağı tarih resmen belli oldu

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Rafa Silva#Serdal Adalı
Beşiktaşta Rafa Silva müjdesi Özür diledi ve idmana çıkacağı tarih resmen belli oldu
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Aralık 04, 2025 07:00

Beşiktaş'ta haftalardır süren Rafa Silva krizi dün yapılan iki saatlik toplantının ardından çözüldü. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi tatlıya bağlandı.

En son F.Bahçe derbisinde oynayan, daha sonra ağrılarını öne sürerek idmanlara çıkmayan Portekizli yıldız ile dün başkan Serdal Adalı ve Ümraniye‘de son kez görüştü.

Adalı, yönetim ve teknik ekip olarak kendisine tüm imkanları seferber ettiklerinin altını çizerken “Mutlaka sıkıntıların var ama Beşiktaş’ın büyüklüğü her şeyin önündedir. Anlaşmana sadık kalmanı beklerdik bizi çok zor zamanda yalnız bıraktın. Hem taraftarlarla hem de kamuoyuyla bizi karşı karşıya getirdin. Teknik ekip antrenmanda bekliyor ama çıkmıyorsun. Yapacak tek şey var; belirlenen bonservisi getirip istediğin kulübe gidebilirsin ama Türkiye hariç” ifadesini kullandı.

SORUNLAR AŞILDI

Ailevi sorunları nedeniyle ülkesine dönmek istediğini ancak bunları aştığını vurgulayan Rafa da şöyle konuştu: “Beşiktaş benim için çok fedakarlık yaptı. Hepinizden özür diliyorum ve artık idmanlara çıkmak istiyorum. Takım arkadaşlarından teknik ekibinden özür diliyorum. Taraftarlarıma kendimi affettirip sahada olmak istiyorum.” Performans antrenörü ile çalışan Rafa Silva bugün takım ile idmana çıkacak.

