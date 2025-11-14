Beşiktaş’ta Rafa Silva krizi devam ediyor

Haberin Devamı

Beşiktaş'ta Rafa Silva sorunu devam ediyor. Başkan Serdal Adalı, Portekizli oyuncuyla antrenman sonrasında bir araya geldi.

Fenerbahçe derbisi öncesinde de idmana çıkmayan Rafa Silva'yı dev maçta oynamaya ikna eden Adalı, yıldız oyuncuya bir kez daha Beşiktaş'ta kalması gerektiği yönünde görüş bildirdi. Adalı, Rafa'nın kendileri için önemini vurgularken sahaya geri dönmesini istedi.

AYRILMAK İSTİYOR

Takımdan ayrılmak isteğini tekrarlayan 32 yaşındaki futbolcu, ülkesi Portekiz'e dönmek istediğini, bu talebinin kabul görmemesi halinde ise futbolu bırakmayı bile düşüneceğini söyledi.

SERGEN YALÇIN'LA SORUN MU YAŞIYOR?

Rafa Silva'nın Sergen Yalçın ile sorun yaşadığı için bu kararı aldığı en çok konuşulan konuların başında geliyor.

Yalçın'ın kurmayları, herhangi bir sorun olmadığını vurgularken tecrübeli hocanın Rafa ile yaptığı görüşmelerde de kendileri için önemli olduğunun altını çizdiğini belirtiyorlar. Rafa Silva cephesi ise sessizliğini koruyor.

1 BUÇUK SEZON DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Beşiktaş'ın en skorer ismi olan Rafa Silva'nın ayrılık ısrarı yönetimin de canını sıkmış durumda. Senelik 6 milyon euro kazanan Portekizli futbolcunun 1 buçuk sezon daha sözleşmesi bulunuyor.

ADALI VE YALÇIN BASIN TOPLANTISI DÜZENLEYECEK

Bu arada siyah-beyazlılarda başkan Serdal Adalı ve teknik direktör Sergen Yalçın, yarın (15.11.2025) saat 13.30’da BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Futbol A Takımı'nın gündemindeki konulara ilişkin basın toplantısı düzenlenecek.