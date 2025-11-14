×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Beşiktaş’ta Rafa Silva krizi devam ediyor

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Rafa Silva#Sergen Yalçın
Beşiktaş’ta Rafa Silva krizi devam ediyor
Oluşturulma Tarihi: Kasım 14, 2025 15:26

Beşiktaş’ta Portekizli futbolcunun geleceği belirsizliğini koruyor. Başkan Serdal Adalı ve teknik direktör Sergen Yalçın, konu hakkında yarın basın toplantısı düzenleyecek.

Haberin Devamı

Beşiktaş'ta Rafa Silva sorunu devam ediyor. Başkan Serdal Adalı, Portekizli oyuncuyla antrenman sonrasında bir araya geldi.

Fenerbahçe derbisi öncesinde de idmana çıkmayan Rafa Silva'yı dev maçta oynamaya ikna eden Adalı, yıldız oyuncuya bir kez daha Beşiktaş'ta kalması gerektiği yönünde görüş bildirdi. Adalı, Rafa'nın kendileri için önemini vurgularken sahaya geri dönmesini istedi.

Beşiktaş’ta Rafa Silva krizi devam ediyor

AYRILMAK İSTİYOR

Takımdan ayrılmak isteğini tekrarlayan 32 yaşındaki futbolcu, ülkesi Portekiz'e dönmek istediğini, bu talebinin kabul görmemesi halinde ise futbolu bırakmayı bile düşüneceğini söyledi.

Beşiktaş’ta Rafa Silva krizi devam ediyor

Haberin Devamı

SERGEN YALÇIN'LA SORUN MU YAŞIYOR?

Rafa Silva'nın Sergen Yalçın ile sorun yaşadığı için bu kararı aldığı en çok konuşulan konuların başında geliyor.

Yalçın'ın kurmayları, herhangi bir sorun olmadığını vurgularken tecrübeli hocanın Rafa ile yaptığı görüşmelerde de kendileri için önemli olduğunun altını çizdiğini belirtiyorlar. Rafa Silva cephesi ise sessizliğini koruyor.

Beşiktaş’ta Rafa Silva krizi devam ediyor

1 BUÇUK SEZON DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Beşiktaş'ın en skorer ismi olan Rafa Silva'nın ayrılık ısrarı yönetimin de canını sıkmış durumda. Senelik 6 milyon euro kazanan Portekizli futbolcunun 1 buçuk sezon daha sözleşmesi bulunuyor.

Gözden KaçmasınSüper Lig devinden Ter Stegen bombası Yönetim düğmeye bastıSüper Lig devinden Ter Stegen bombası! Yönetim düğmeye bastıHaberi görüntüle

ADALI VE YALÇIN BASIN TOPLANTISI DÜZENLEYECEK

Bu arada siyah-beyazlılarda başkan Serdal Adalı ve teknik direktör Sergen Yalçın, yarın (15.11.2025) saat 13.30’da BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Futbol A Takımı'nın gündemindeki konulara ilişkin basın toplantısı düzenlenecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Rafa Silva#Sergen Yalçın

BAKMADAN GEÇME!