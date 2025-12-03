Beşiktaş'ta Rafa Silva için karar günü!

Haberin Devamı

Beşiktaş'ta yaşanan Rafa Silva krizinde bugün önemli gelişmeler olması bekleniyor.

Portekizli futbolcu menajeri ile yapacağı görüşmenin ardından Futbol Komitesi üyeleri Kaan Kasacı, Murat Kılıç ve Melih Aydoğdu ile bir araya gelerek kararını bildirecek.

Beşiktaş’ın zor günlerinde sorun yaratmak istemediğini ifade eden Silva’nın yöneticilere “Ailevi sebepler nedeniye sezon başından bu yana ayrılmak istediğimi size belirttim. Beşiktaş ile ilk kez yurt dışı deneyimi yaşadım ama istediğim havayı yakalayamadım. Beni çok seven taraftarlarımızdan özür dilerim. Sezon sonuna kadar kalıp kalmayacağımı size bildireceğim” dediği öğrenildi.