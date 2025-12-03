×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor Haberleri

Beşiktaş'ta Rafa Silva için karar günü!

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Sergen Yalçın#Rafa Silva
Beşiktaşta Rafa Silva için karar günü
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Aralık 03, 2025 07:00

Portekizli starın Beşiktaş'taki geleceği bugün yöneticilerle yapacağı toplantıda belli olacak.

Haberin Devamı

Beşiktaş'ta yaşanan Rafa Silva krizinde bugün önemli gelişmeler olması bekleniyor.

Portekizli futbolcu menajeri ile yapacağı görüşmenin ardından Futbol Komitesi üyeleri Kaan Kasacı, Murat Kılıç ve Melih Aydoğdu ile bir araya gelerek kararını bildirecek.

Gözden KaçmasınBeşiktaşta ayrılık kararı Ocak ayında gidiyorBeşiktaş'ta ayrılık kararı! Ocak ayında gidiyorHaberi görüntüle

Beşiktaş’ın zor günlerinde sorun yaratmak istemediğini ifade eden Silva’nın yöneticilere “Ailevi sebepler nedeniye sezon başından bu yana ayrılmak istediğimi size belirttim. Beşiktaş ile ilk kez yurt dışı deneyimi yaşadım ama istediğim havayı yakalayamadım. Beni çok seven taraftarlarımızdan özür dilerim. Sezon sonuna kadar kalıp kalmayacağımı size bildireceğim” dediği öğrenildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Sergen Yalçın#Rafa Silva

BAKMADAN GEÇME!