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Beşiktaş'ta Rafa Silva, gollerine devam ediyor

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#Beşiktaş#Rafa Silva#Sporanasayfa
Beşiktaşta Rafa Silva, gollerine devam ediyor
Oluşturulma Tarihi: Şubat 25, 2025 17:25

Beşiktaş'ın Antalyaspor'u 2-1 mağlup ettiği maçta takımına galibiyeti getiren isim olan Rafa Silva, bu sezonki gol sayısını 13'e yükseltti.

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Ziraat Türkiye Kupası D Grubu son maçında Beşiktaş, deplasmanda Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti.

Siyah-beyazlıların gollerini 10. dakika Keny Arroyo ve 76. dakikada Rafa Silva attı. Beşiktaş bu sonucun ardından kupada çeyrek finale yükseldi.

RAFA SILVA GOL SAYISINI 13'E YÜKSELTTİ

Attığı golle Beşiktaş'a galibiyeti getiren isim olan Portekizli orta saha oyuncusu Rafa Silva, bu sezonki gol sayısını 13'e yükseltti.

Süper Lig'de 22, Türkiye Kupası'nda 2, Süper Kupa'da 1 ve UEFA Avrupa Ligi'nde 10 karşılaşmaya çıkan Rafa Silva, 13 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.

Portekizli oyuncu, söz konusu 13 golün 7'sini ligde, 2'sini kupada, 3'ünü Avrupa Ligi'nde ve 1'ini de sezon başında Süper Kupa'da kaydetti.

31 yaşındaki oyuncu, ayrıca ligde ve kupada görev aldığı son 4 maçta da rakip fileleri havalandırmış oldu.

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#Beşiktaş#Rafa Silva#Sporanasayfa

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