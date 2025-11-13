×
Beşiktaş'tan Rafa Silva için resmi açıklama! İzin istedi, Adalı ve Sergen Yalçın konuşacak

Oluşturulma Tarihi: Kasım 13, 2025 19:53

Bir süredir hakkında kriz olduğu yönünde iddialar yer alan Rafa Silva'nın durumu giderek karmaşık hale geliyor.

Beşiktaş'ta Rafa Silva'nın durumu hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Futbolu bırakmak istediği, takımdan ayrılma düşüncesinde olduğu, hatta teknik direktör Sergen Yalçın'la problemler yaşadığı iddiaları ortaya atılan Rafa Silva'nın bugün yapılan idmana çıkmadığı öğrenildi.

BEŞİKTAŞ'TAN RESMİ AÇIKLAMA

Bu gelişmelerin ardından siyah-beyazlı kulüp, Rafa Silva'nın, menajeri ve ailesiyle görüşmek için ekstra izin talep ettiğini duyurdu.

Ayrıca konuyla ilgili başkan Serdal Adalı ve teknik direktör Sergen Yalçın'ın basın toplantısı yapacağı da açıklandı.

İşte kulüpten yapılan duyuru;

"Başkanımız Serdal Adalı ve Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın'ın katılımlarıyla 15 Kasım Cumartesi günü BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde başta profesyonel futbolcumuz Rafa Silva'nın kulübümüzdeki geleceği olmak üzere Futbol A Takımımızın gündemindeki konulara dair basın toplantısı düzenlenecektir.

Öte yandan profesyonel futbolcumuz Rafa Silva, ailesi ve menajeriyle görüşmek üzere 15 Kasım Cumartesi akşamına kadar kulübümüzden izin istemiştir.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

