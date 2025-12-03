×
Beşiktaş'ta Rafa Silva gelişmesi!

Güncelleme Tarihi:

Beşiktaşta Rafa Silva gelişmesi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 03, 2025 18:50

Beşiktaş'ta 2 Kasım'da oynanan Fenerbahçe derbisinden bu yana ağrılarını bahane ederek antrenmanlara ve maçlara çıkmayan Rafa Silva, antrenman eksiğini gidermek amacıyla takımdan ayrı olarak sahaya dönüş antrenörü eşliğinde çalışma gerçekleştirdi.

Beşiktaş, Süper Lig'in 15. haftasında 8 Aralık Pazartesi günü sahasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına iki günlük iznin ardından başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Portekizli futbolcu Rafa Silva, antrenman eksiğini gidermek amacıyla takımdan ayrı olarak sahaya dönüş antrenörü eşliğinde çalışma gerçekleştirdi.

Isınma koşularının ardından geniş alanda pas çalışması ve dar alanda çift kale maçla devam eden idman, şut organizasyonlarıyla sona erdi.

Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

#Beşiktaş#Rafa Silva#Gaziantep FK

