Spor Haberleri

Beşiktaş'ta Rafa Silva gelişmesi!

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Rafa Silva#Süper Lig
Beşiktaşta Rafa Silva gelişmesi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 16, 2025 19:06

Beşiktaş Futbol Takımı, milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam yaptığı günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen günün ikinci antrenmanında ısınma koşularının ardından ayak tenisi maçlarının oynandığı belirtildi.

Tedavisi devam eden Mustafa Hekimoğlu ve Necip Uysal ile takımdan ayrılmak isteyen Rafa Silva'nın idmana katılmadığı aktarıldı.

Beşiktaş, hazırlıklarına 18 Kasım Salı günü devam edecek.

