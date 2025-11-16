×
Beşiktaş'ta Rafa Silva gelişmesi

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Rafa Silva#Antrenman
Beşiktaşta Rafa Silva gelişmesi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 16, 2025 12:32

Beşiktaş'ta Rafa Silva salonda gerçekleşen günün ilk antrenmanına katılmadı.

Beşiktaş’ta başkan Serdal Adalı ve teknik direktör Sergen Yalçın, Rafa Silva’nın durumuyla ilgili dün bir basın toplantısı düzenlemiş, sonrasında ise Portekizli futbolcunun menajerlik şirketin bir açıklama gelmişti.

Milli takımlarda olmayan isimlerle çalışmalarına devam eden siyah beyazlı takım günün ilk idmanını salonda gerçekleştirdi.

TRT Spor'un haberine göre; Rafa Silva salonda gerçekleşen günün ilk antrenmanına katılmadı.

Siyah-beyazlılarda günün ikinci antrenmanı ise akşam saatlerinde sahada olacak. Portekizli yıldızın dün gece menajerlik firmasından yapılan açıklama sonrasında bu antrenmana katılması bekleniyor.

