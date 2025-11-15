×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Beşiktaş'ta Rafa Silva bilmecesi sona eriyor! Son kararını bildirdi, gözler basın toplantısında

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Sergen Yalçın#Rafa Silva
Beşiktaşta Rafa Silva bilmecesi sona eriyor Son kararını bildirdi, gözler basın toplantısında
Oluşturulma Tarihi: Kasım 15, 2025 07:00

Rafa Silva, düşüncesini Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'ya net biçimde ifade etti.

Haberin Devamı

Beşiktaş'ta tüm gözler kulüp başkanı Serdal Adalı ile teknik direktör Sergen Yalçın’ın bugün saat 13.30’da Nevzat Demir Tesisleri’nde yapacağı basın toplantısına çevrildi.

Gündemdeki konulara ilişkin önemli açıklamalarda bulunmaları beklenen Adalı ve Yalçın’ın üzerinde en çok duracağı konu hiç şüphe yok ki Rafa Silva’nın durumu olacak. Mutsuzluğunu son dönemde iyice belli eden ve sakat olduğunu öne sürerek bazı maçlara ve idmanlara katılmayan Portekizli futbolcunun geleceğinin ne olacağının Adalı-Yalçın ikilisinin yapacağı toplantıda açıklanması bekleniyor.

Gözden KaçmasınAlexander Dimitrov: İlk maçın travmasını aşmış olmamız gerekiyorAlexander Dimitrov: 'İlk maçın travmasını aşmış olmamız gerekiyor'Haberi görüntüle

1.5 YILLIK SÖZLEŞMESİ VAR

Serdal Adalı ve Sergen Yalçın, Rafa Silva’yı kazanmak için elinden gelen gayreti gösterirken, Portekizli yıldızın bu çabaları karşılıksız bıraktığı öğrenildi.

Kariyeri boyunca ilk yurt dışı deneyimini Beşiktaş’ta yaşayan Rafa Silva’nın, başkan Adalı’ya, “Benim burada kimseyle bir sorunum yok. Param günü gününe ödeniyor, taraftar da beni seviyor. Ben de onları seviyorum ancak Türkiye’ye alışamadım. Konunun parayla ilgisi yok, ben ülkemi özledim. Beşiktaşlılar beni affetsin, ayrılmaya kararlıyım” dediği belirtildi. Beşiktaş’la 1.5 yıllık daha sözleşmesi bulunan Rafa Silva, yılda 6 milyon Euro net ücret alıyor.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Sergen Yalçın#Rafa Silva

BAKMADAN GEÇME!