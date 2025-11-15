Beşiktaş'ta Rafa Silva bilmecesi sona eriyor! Son kararını bildirdi, gözler basın toplantısında

Haberin Devamı

Beşiktaş'ta tüm gözler kulüp başkanı Serdal Adalı ile teknik direktör Sergen Yalçın’ın bugün saat 13.30’da Nevzat Demir Tesisleri’nde yapacağı basın toplantısına çevrildi.

Gündemdeki konulara ilişkin önemli açıklamalarda bulunmaları beklenen Adalı ve Yalçın’ın üzerinde en çok duracağı konu hiç şüphe yok ki Rafa Silva’nın durumu olacak. Mutsuzluğunu son dönemde iyice belli eden ve sakat olduğunu öne sürerek bazı maçlara ve idmanlara katılmayan Portekizli futbolcunun geleceğinin ne olacağının Adalı-Yalçın ikilisinin yapacağı toplantıda açıklanması bekleniyor.

1.5 YILLIK SÖZLEŞMESİ VAR

Serdal Adalı ve Sergen Yalçın, Rafa Silva’yı kazanmak için elinden gelen gayreti gösterirken, Portekizli yıldızın bu çabaları karşılıksız bıraktığı öğrenildi.

Kariyeri boyunca ilk yurt dışı deneyimini Beşiktaş’ta yaşayan Rafa Silva’nın, başkan Adalı’ya, “Benim burada kimseyle bir sorunum yok. Param günü gününe ödeniyor, taraftar da beni seviyor. Ben de onları seviyorum ancak Türkiye’ye alışamadım. Konunun parayla ilgisi yok, ben ülkemi özledim. Beşiktaşlılar beni affetsin, ayrılmaya kararlıyım” dediği belirtildi. Beşiktaş’la 1.5 yıllık daha sözleşmesi bulunan Rafa Silva, yılda 6 milyon Euro net ücret alıyor.

