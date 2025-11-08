Beşiktaş'ta Rafa Silva bilmecesi! Çözüm aranıyor

Haberin Devamı

Beşiktaş'ta yönetim, zaman zaman müthiş bir performans sergileyip gol ve asistlerle yıldızlaşan, buna karşın birçok maçta adeta ortadan kaybolan Rafa Silva’nın istikrarsızlığına çözüm arıyor.

Kariyeri boyunca Beşiktaş’a transfer olana kadar ülkesi Portekiz’den hiç çıkmayan, davranışları nedeniyle son 4 yılda milli takıma çağrılmayan 32 yaşındaki yıldız ile ilgili çarpıcı detaylara Hürriyet ulaştı. Daha önce birlikte çalıştığı Giovanni van Bronckhorst, Serdar Topraktepe ve Ole Gunnar Soljskjaer’in Rafa ile yönetime raporlar sunduğu ancak hiçbir önlem alınmadığı ortaya çıktı.

KONTRATINDA KONUŞMAMA MADDESİ VAR

Teknik direktör Sergen Yalçın ve futbol komitesi üyeleri Kaan Kasacı, Mehmet Aydoğdu ve Murat Kılıç ile birlikte başkan Serdal Adalı, bu oyuncuyu kazanmak için büyük çaba sarf etmesine karşın henüz çözüm bulunabilmiş değil. Rafa Silva’nın Beşiktaş’taki mevcut durumunun temelini oluşturan, daha önce yönetimlere sunulan ve son günlerde tekrar gündeme gelen raporda şu detaylar bulunuyor:

KAYSERİ'DE YILDIZ, DERBİLERDE KAYIP

1- Sözleşmesinde, kulüp dahil hiçbir medya organına röportaj vermeme maddesi bulunuyor.

2- Portekiz dışına hiç çıkmamış; ailesi dışında sosyal ilişkisi sıfır.

3- İstanbul'a getirilmeden önce sosyal yaşantısı ve adaptasyonu araştırılmadan transfer edilmiş.

4- Kasımpaşa maçı öncesi hiçbir rahatsızlığı yokken sakatlığı bahane ederek kadroya alınmamayı talep etti.

5- Kayseri'de 3 golle şov yapmasına rağmen, G. Saray ve F.Bahçe derbilerinde skora katkı yapamadı.

6- Geldiği günden beri bir rahatsızlığı söz konusu. Tek pozitif yanı, aldığı maaşın bir kısmını kulüp personeliyle paylaşması.

7- Takım arkadaşlarıyla iletişimi hemen hemen yok seviyesinde. Futbolcu arkadaşları sıcak yaklaşırken kendisi adeta kaçıyor ve kimseyle selamlaşmıyor.

SALON ÇALIŞMALARINA KATILMIYOR

8- En yakın arkadaşı olduğu belirtilen Joao Mario’nun takımdan gönderilmesine halen tepkili.

9- Birlikte oynadığı Orkun Kökçü ile sahada bile mesafeli bir ilişkisi var.

10- Transferi sırasında eski başkan Hüseyin Yücel’e, salon çalışmalarına katılmayacağını bildirmiş ve sözleşmesine de yazdırmış.

11- Giovanni van Bronckhorst ve Ole Gunnar Solskjaer ile yardımcı antrenör Serdar Topraktepe’nin antrenmanlarında keyfi hareketlerde bulunuyor.

12- Moralli ve formda olduğu zaman antrenmanlarda adeta şov yapıyor. Ancak bazı idmanlarda da isteksiz görüntüsüyle takıma negatif enerji yayıyor.