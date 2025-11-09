×
Beşiktaş'ta Rafa Silva bilmecesi!

#Transfer#Beşiktaş#Rafa Silva
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2025 08:24

Beşiktaş'ta Rafa Silva bilmecesi devam ediyor... Portekizli futbolcu için yardımcı antrenör Murat Kaytaz maç öncesinde sakat olduğunu söyledi. Ancak 32 yaşındaki oyuncunun adının bir süredir Suudi kulüpleriyle anılması da kafa karışıklığı yarattı.

2024 Temmuz’da Portekiz Ligi ekiplerinden Benfica’dan transfer edilen Rafa Silva, ilk sezonunda adeta şov yapmıştı. Bu sezon ise 32 yaşındaki futbolcu, inişli-çıkışlı bir performans gösteriyor.

SUUDİLER PEŞİNDE

Son gelen haberlere göre ise tecrübeli oyuncunun adı, ciddi bir şekilde Suudi kulüpleriyle anılıyor. Yaşanan bu gelişmeler sırasında dün oynanan Antalyaspor mücadelesinden önce flaş bir açıklama geldi.

'SERGEN HOCA HİÇ DÜŞÜNMEDEN OYNATTI'

Sergen Yalçın’ın yokluğunda Kara Kartal’ın başında yer alan Murat Kaytaz, Rafa konusunda son gelişmeleri aktardı. Kaytaz, kadroda yer almayan Portekizli için şunları söyledi: "Rafa Silva bizim en değerli oyuncularımızdan biri. Hücum aksiyonlarımızdaki kilit oyunculardan biri. Sergen hoca geldiğimizden beri Rafa Silva’ya bu şansı verdi ve Rafa Silva her maç hazırım dediğinde hoca onu hiç düşünmeden oynattı. Fenerbahçe maçından sonra Rafa’nın ağrıları arttı. 4 antrenmanda yoktu. Yokluğunu hissedeceğiz."

KAPIYI ÇALACAKLAR!

Gelen son haberlere göre ise Rafa Silva için Suudi Arabistan’dan gelen ilginin arttığı konuşuluyor. Öyle ki devre arasında Siyah-beyazlı kulübün kapısının çalınması bekleniyor. Konunun önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

