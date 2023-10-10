Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal'in Cenk Tosun üzüntüsü: Maç sonu çok utandım

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Beşiktaş’ta 2-0 kazanılan İstanbulspor maçında Cenk Tosun kendi aldığı penaltıyı kullanmaya hazırlanırken tribünlerin isteği üzerine topu Rachid Ghezzal’a vermiş, bu oyuncu da topu ağlara göndermişti. Cezayirli futbolcu Cenk’in topu kendisine verme nedenini ancak maç sonu öğrendiğini ve duruma çok üzüldüğünü belirterek şunları söyledi:

“Soyunma odasında tercümanımız bana penaltıyı atmam için tribünlerin tezahürat yaptığını anlatınca Cenk’ten çok utandım. Penaltı Cenk’in hakkı. Cenk’in de takımın menfaati için atışı bana ikram etmesi beni müthiş duygulandırdı. Bu olay takım birlikteliğinin örneğidir.”

SAKATLANAN SALiH UÇAN’DAN KÖTÜ HABER

Beşiktaş Kulübü, İstanbulspor maçında sakatlanan Salih Uçan’ın uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada “Salih Uçan’ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır” ifadelerine yer verilirken oyuncunun Galatasaray derbisine yetişmesinin zor olduğu öğrenildi.

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