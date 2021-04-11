Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal'den rekor! Quaresma'yı geçti, Talisca'yı...

Ligde son haftalara girilirken 1 maç eksiği olmasına karşın lider durumdan bulunan siyah beyazlılar, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada mutlak 3 puan hedefiyle sahaya çıktı.

14 ASİST, 3 GOL

Cyle Larin'le perdeyi açan Beşiktaş'ta ikinci gol Rachid Ghezzal'in asistinde Oğuzhan Özyakup'tan geldi. Oğuzhan'a verdiği gol pasıyla ligdeki asist sayısını 14'e çıkaran Cezayirli futbolcu, bu performansını bir de golle süsledi.

Müsabakanın 66. dakikasında ceza sahası dışından sol ayakla harika bir vuruş çıkaran 28 yaşındaki oyuncu, topu filelerde buluşturdu ve ligdeki üçüncü golünü kaydetti.

TALISCA'DAN SONRA İLK...

Rachid Ghezzal'ın bu sezon Süper Lig'de attığı üç gol de ceza sahası dışından gelirken Beşiktaş formasıyla daha yüksek bir sayıya ulaşan son isim 2016/17'de Talisca'ydı.

ASİST KRALI GHEZZAL

Siyah beyazlı formayla 23 lig ve 3 kupa maçına çıkan Cezayirli oyuncu, 14 asistle ligin zirvesinde yer alıyor.

Son 3 sezonda forma giydiği takımlarda beklentileri karşılayamayan Ghezzal, geçen sezon kiralık görev yaptığı Fiorentina’da 21 maçta 1 gol, 1 asist yaptı.

Cezayirli futbolcu 2018-19’da Leicester City’de 19’u ligde 23 maçta görev alırken; 3 gol attı, hiç asist üretemedi.

2017-18’de Monaco’da 26 maçta 2 gol sevinci yaşadı, 4 de asist yaptı.

Ghezzal kariyerinin en verimli sezonunu ise 2015-16’da yaşadı. Olympique Lyon’da 10 gole imza atan Cezayirli oyuncu, 9 asistle ön plana çıktı.

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