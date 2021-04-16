Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal'den öz eleştiri: "Hak etmedik"

3 puanı hak eden bir oyun ortaya koyamadıklarını belirten Rachid Ghezzal, "Başından beri şampiyonluğa inanıyoruz. Şampiyon olmak için oynuyoruz ve hala aynı duyguya sahibiz. Şampiyonluk için savaşmaya devam edeceğiz. Bugün iki önemli puan kaybettik. Normale göre kötü oynadık ve 3 puanı hak etmediğimiz bir performans sergiledik. Hedefimize odaklanacağız ve önemli olan da bu." diye konuştu.

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