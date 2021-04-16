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GeriFutbol Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal'den öz eleştiri: "Hak etmedik"
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Futbol
Haber Giriş: 16.04.2021 - 21:32 | Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal'den öz eleştiri: "Hak etmedik"

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Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal'den öz eleştiri: "Hak etmedik"

Beşiktaş'ın Cezayirli futbolcusu Rachid Ghezzal, 2-2 berabere kaldıkları Ankaragücü maçı sonrası konuştu.

3 puanı hak eden bir oyun ortaya koyamadıklarını belirten Rachid Ghezzal, "Başından beri şampiyonluğa inanıyoruz. Şampiyon olmak için oynuyoruz ve hala aynı duyguya sahibiz. Şampiyonluk için savaşmaya devam edeceğiz. Bugün iki önemli puan kaybettik. Normale göre kötü oynadık ve 3 puanı hak etmediğimiz bir performans sergiledik. Hedefimize odaklanacağız ve önemli olan da bu." diye konuştu.

Beşiktaşta Rachid Ghezzalden öz eleştiri: Hak etmedik

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