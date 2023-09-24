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Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal'den öz eleştiri

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#Beşiktaş#Rachid Ghezzal#Kayserispor
Beşiktaşta Rachid Ghezzalden öz eleştiri
Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2023 19:55

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kayserispor'u 2-1 yenen Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal değerlendirmeler yaptı.

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Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal, Kayserispor'u 2-1 yendikleri maçın ardından konuştu.

Formasına kavuştuğu için mutlu olduğunu kaydeden Rachid Ghezzal, "Bugün en iyi Ghezzal'ı gösteremedim ama geri döndüğüm için mutluyum. İlk 45 dakika zor geçti, daha sonrasında daha iyi olduk. Taraftarımız her zaman stadımızda, bizi çok fazla destekliyorlar. Desteği hiçbir zaman çekmiyorlar. Karakter gösterdik. 1-0'dan sonra taraftarımız çılgın desteğine devam etti. Onlara çok fazla ihtiyacımız var. Geri dönmek, 3 puan almak güzel. 1-0'dan sonra verdiğimiz reaksiyon önümüzdeki maçlarda bize öz güven verecektir" dedi.

"MAÇ MAÇ BAKMAMIZ LAZIM"

Gelecek maçlara da değinen Cezayirli hücum oyuncusu, "Zor deplasmanlar oynayacağız. Adana ve Konya maçları zor maçlar olacak. Ama biz Beşiktaş'ız. Her maçı kazanmak için oynarız. Kaliteli bir takımız. Oynayan tüm arkadaşlar yüzde yüzünü verecektir. Bu süreçte odaklanmamız ve maç maç bakmamız lazım. Kazanmak için yüzde yüzümüzü vermemiz lazım" sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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#Beşiktaş#Rachid Ghezzal#Kayserispor

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