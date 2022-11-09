Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal'dan mesaj: Her yolu denedik, son çare ameliyattı

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Beşiktaş’ta 2. haftadaki Alanyaspor maçında yaşadığı sakatlığın ardından 8. haftadaki Fenerbahçe derbisiyle sahalara dönmesine rağmen bir türlü istenilen seviyeye gelemeyince cerrahi müdahale kararı alınan Rachid Ghezzal önceki gece ABD’de ameliyat edildi. Beşiktaş Sağlık Kurulu Koordinatörü Doç. Dr. T. Kerem Ülkü’nün katılımıyla Duke Üniversitesi’nden Prof. Ned Amendola yönetiminde başarılı bir operasyon geçiren Cezayirli futbolcu durumu ile ilgili sosyal medyadan açıklamalarda bulundu:

DESTEK iÇiN TEŞEKKÜRLER

"Her yolu denedikten sonra, son çare olan ameliyat kararını aldık. Tüm bu süreçte bana çok iyi bir şekilde destek olan kulübüme, ameliyatımı gerçekleştiren başta doktorumuz Kerem Bey ve doktor Amendola olmak üzere iyileşme sürecime yardımcı olan kulübümüzün tüm sağlık ekibine ve tabii ki taraftarlarımıza, destekleri ve duaları için çok teşekkür ederim. Bu destek benim için çok değerliydi. Yakında yeşil sahalarda görüşmek üzere.”

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TORiNO’DA EMiRHAN iÇiN AYRILIK iDDiASI

Beşiktaş’tan sezon başı 4.5 milyon Euro’ya Torino’ya giden Emirhan İlkhan için ayrılık iddiası ortaya atıldı. İtalyan basını, Torino’da yeterli şans bulamayan genç futbolcunun sezonu kendisini yakından izleyen Cagliari ya da Cremonese’de tamamlamayabileceğini öne sürdü. Cremonese’nin Emirhan için ısrarlı olduğu Cagliari’nin ise Zito Luvumbo’nun ayrılması durumunda devreye girebileceği ifade edildi. Bu sezon Torino ile 3 resmi maçta 86 dakika sahada kalan Emirhan İlkhan’ın gol ya da asist katkısı bulunmuyor.