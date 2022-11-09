Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLDÜNYA KUPASIPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri

Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal'dan mesaj: Her yolu denedik, son çare ameliyattı

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Rachid Ghezzal#Süper Lig
Beşiktaşta Rachid Ghezzaldan mesaj: Her yolu denedik, son çare ameliyattı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2022 07:00

Rachid Ghezzal, ABD’de geçirdiği önceki akşam geçirdiği başarılı operasyon sonrası siyah beyazlılara mesaj yolladı. Beşiktaş Sağlık Kurulu Koordinatörü Doç. Dr. T. Kerem Ülkü’nün katılımıyla Duke Üniversitesi’nden Prof. Ned Amendola yönetiminde ameliyat edilen Cezayirli futbolcu mecburiyetten cerrahi müdahaleye başvurulduğunu söyledi.

Haberin Devamı

Beşiktaş’ta 2. haftadaki Alanyaspor maçında yaşadığı sakatlığın ardından 8. haftadaki Fenerbahçe derbisiyle sahalara dönmesine rağmen bir türlü istenilen seviyeye gelemeyince cerrahi müdahale kararı alınan Rachid Ghezzal önceki gece ABD’de ameliyat edildi. Beşiktaş Sağlık Kurulu Koordinatörü Doç. Dr. T. Kerem Ülkü’nün katılımıyla Duke Üniversitesi’nden Prof. Ned Amendola yönetiminde başarılı bir operasyon geçiren Cezayirli futbolcu durumu ile ilgili sosyal medyadan açıklamalarda bulundu:

Gözden Kaçmasın

Galatasaray - Beşiktaş derbisindeki top toplayıcı PFDKya sevk edildiGalatasaray - Beşiktaş derbisindeki top toplayıcı PFDK'ya sevk edildiHaberi görüntüle

DESTEK iÇiN TEŞEKKÜRLER

"Her yolu denedikten sonra, son çare olan ameliyat kararını aldık. Tüm bu süreçte bana çok iyi bir şekilde destek olan kulübüme, ameliyatımı gerçekleştiren başta doktorumuz Kerem Bey ve doktor Amendola olmak üzere iyileşme sürecime yardımcı olan kulübümüzün tüm sağlık ekibine ve tabii ki taraftarlarımıza, destekleri ve duaları için çok teşekkür ederim. Bu destek benim için çok değerliydi. Yakında yeşil sahalarda görüşmek üzere.”

Haberin Devamı

TORiNO’DA EMiRHAN iÇiN AYRILIK iDDiASI

Beşiktaş’tan sezon başı 4.5 milyon Euro’ya Torino’ya giden Emirhan İlkhan için ayrılık iddiası ortaya atıldı. İtalyan basını, Torino’da yeterli şans bulamayan genç futbolcunun sezonu kendisini yakından izleyen Cagliari ya da Cremonese’de tamamlamayabileceğini öne sürdü. Cremonese’nin Emirhan için ısrarlı olduğu Cagliari’nin ise Zito Luvumbo’nun ayrılması durumunda devreye girebileceği ifade edildi. Bu sezon Torino ile 3 resmi maçta 86 dakika sahada kalan Emirhan İlkhan’ın gol ya da asist katkısı bulunmuyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Rachid Ghezzal#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!

A Milli Basketbol Takımının zafere inancı tam: Zoru başaracak gücümüz var | Buğrahan Tuncerden serzeniş: Sözlerim yanlış yere çekildi, herkesin gözyaşları vardı...

A Milli Basketbol Takımı'nın zafere inancı tam: Zoru başaracak gücümüz var | Buğrahan Tuncer'den serzeniş: Sözlerim yanlış yere çekildi, herkesin gözyaşları vardı...

#A Milli Erkek Basketbol Takımı
Kleopatra’nın mezarı tünelin ucunda mı

Kleopatra’nın mezarı tünelin ucunda mı

#Mısır
Şimdi de evlere serum servisi moda oldu Sadece bir tanesi 3000 lira

Şimdi de evlere serum servisi moda oldu! 'Sadece bir tanesi 3000 lira'

#Glutatyon Serum

BAKMADAN GEÇME!

A Milli Basketbol Takımının zafere inancı tam: Zoru başaracak gücümüz var | Buğrahan Tuncerden serzeniş: Sözlerim yanlış yere çekildi, herkesin gözyaşları vardı...

A Milli Basketbol Takımı'nın zafere inancı tam: Zoru başaracak gücümüz var | Buğrahan Tuncer'den serzeniş: Sözlerim yanlış yere çekildi, herkesin gözyaşları vardı...

#A Milli Erkek Basketbol Takımı
Kleopatra’nın mezarı tünelin ucunda mı

Kleopatra’nın mezarı tünelin ucunda mı

#Mısır
Şimdi de evlere serum servisi moda oldu Sadece bir tanesi 3000 lira

Şimdi de evlere serum servisi moda oldu! 'Sadece bir tanesi 3000 lira'

#Glutatyon Serum