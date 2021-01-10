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GeriFutbol Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal'dan maç sonu Feghouli ve derbi sorusuna yanıt!
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Haber Giriş: 10.01.2021 - 21:16 | Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal'dan maç sonu Feghouli ve derbi sorusuna yanıt!

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Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal'dan maç sonu Feghouli ve derbi sorusuna yanıt!
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Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal, Hatayspor ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

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  • Hatayspor-Beşiktaş maçından en özel fotoğraflar
  • Hatayspor-Beşiktaş maçından en özel fotoğraflar
  • Hatayspor-Beşiktaş maçından en özel fotoğraflar
  • Hatayspor-Beşiktaş maçından en özel fotoğraflar
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Süper Lig'de Hatayspor ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Ghezzal, "Takıma geri dönmek ve gole katkı vermek güzel duyguydu ama ben bugün kazanmayı tercih ederdim" dedi.

Ghezzal, "Derbide Feghouli ile rakip olacaksınız. Ne düşünüyorsun?" sorusuna ise "Bu maçın önemini biliyoruz ama önce bir kupa maçımız var. Kupada da sonuna kadar gitmek istiyoruz. Şu an dinleneceğiz sonra da bir sonraki maçımıza odaklanacağız" şeklinde yanıt verdi.

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