Son Dakika: Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal'dan itiraf! 'Transferim televizyondan izlendi, motosikletle yetiştirildi...'

Spor Arena Dış Haber - Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Beşiktaş'ta performansıyla dikkat çeken Rachid Ghezzal, Fransa basınına önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Ghezzal'ın açıklamaları;

Şampiyonluğu kazanmak için sabırsızlanıyorum. Sezona kötü başlangıcımızı düşünürsek hikaye daha da güzelleşiyor. İmzayı attığımda takım yeniydi ve ligde 15. sıradaydık. O anda büyük bir kulüpte olduğunuzu bilmenize rağmen şampiyonluk için oynayacağınızı tahmin edemezdiniz. Ancak çok iyi bir uyum yakaladık ve çok çalıştık. Şu anki konumumuzu sonuna kadar hak ettik.

İLK YANLIŞ ADIMIMIZDI

Galatasaray'a derbide kaybetmek ilk yanlış adımımızdı. Halen öndeyiz ama şimdi işi bitirip kupayı kazanmalıyız. Bu, benim ve bazı takım arkadaşlarım için ilk olacak. Şampiyonluğu bizi destekleyen taraftarlara borçlu olduğumuzu unutmamalıyız. Bu zaferi gerçekten çok istiyorlar.

BUNU BEKLEMİYORDUM

Dürüst olmak gerekiyorsa bu istatistikleri beklemiyordum. Kariyerimde şu ana eksik olan şey buydu. Çok iyi oyunlar oynadığımda bile yeterli olmuyordu. Bugünkü futbol her şey sayılara, atılan gol sayısına ve asist sayısına bağlı. Kendime güvenim arttı ve çok tatmin oldum. 17 asistle yarih yazdığımızı biliyorum ve çok mutlu oluyorum.

İSTANBUL TRAFİĞİ KABUS GİBİ

Transfer döneminin son gününde Beşiktaş'a imza attım. Dönemin kapanmasına saatler vardı ve İstanbul trafiği kabus gibiydi. Kulüp bu sebeple sözleşmemi motosikletle yetkililere ulaştırdı. Motosikletin, binaya ulaştığı anlar televizyondan bile izleniyordu. Transfer gerçekten 10 dakikada gerçekleşti.

İSTANBUL'A AŞIK OLDUM

Teknik direktörümüz Sergen Yalçın, Türk futbolunun efsanelerinden biri. Bana oyunun anahtarını verdi ve gerçekten güvendiğini hissettiriyor. Ayrıca İstanbul'a aşık olduğumu söylemeliyim. Ailem burada mutlu. Tarihsel olarak zengin bir şehir ve sürekli ziyaret edilecek yeni yerler keşfediyorsunuz. İstanbul'a aşık olduğumu söyleyebilirim.

BEŞİKTAŞ'TA KALMAK İSTİYORUM

Beşiktaş'ta kalmak istiyorum; çünkü kariyerimde devamlılık ve istikrar arıyorum. Beşiktaş ve Leicester City bir anlaşmaya varmak zorunda; transfer sürecinde tek belirleyici ben değilim. Lyon ile ilgili birçok iddia çıkıyor ama bana teklif gelmedi. Buradaki taraftar tutkusu çok farklı. Takımda kalırsam sırtına beni dövme olarak çizdireceğini söyleyen bir taraftar da var. Beni çok güldürüyor böyle şeyler ama aynı zamanda kalbimi ısıtıyor.

O AKŞAMIN ATMOSFERİ İNANILMAZDI

Lyon ile burada, Avrupa Ligi'nin çeyrek finallerinde inanılmaz bir maç oynadık. Kariyerimde tanıdığım en iyi atmosfer olduğu açıktı. Burada, bu maçı hala unutmadılar, çünkü o akşamın atmosferi inanılmazdı.