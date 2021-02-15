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GeriFutbol Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal'dan ilk gol ve sakatlık açıklaması!
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Futbol
Haber Giriş: 15.02.2021 - 18:14 | Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal'dan ilk gol ve sakatlık açıklaması!

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Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal'dan ilk gol ve sakatlık açıklaması!
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Beşiktaş ile Süper Lig'deki ilk golünü atan Rachid Ghezzal, Gençlerbirliği maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmanın 4. dakikasında uzak mesafeden attığı golle Beşiktaş'ı öne geçiren Ghezzal, ''Daha önce asistlerle katkı vermiştim ama bugün gol attığım için mutluyum. Skordan ve Beşiktaş'taki ilk golümü atmış olmamdan dolayı mutlu oldum.'' sözlerini kullandı.

Gençlerbirliği Beşiktaş maçında Rachid Ghezzal sakatlandı Cenk Tosun ilk kez...
Gençlerbirliği Beşiktaş maçında Rachid Ghezzal sakatlandı! Cenk Tosun ilk kez...

Sakatlanıp oyundan çıkmak zorunda kalan yıldız futbolcu, ''Asistlerin ardından gol güzel oldu. Gol yemeden kazanmak mutlu etti. Dinlenecek zamanımız var ve daha güçlü döneceğiz. Ciddi bir sakatlığım yok, sadece risk almak istemedim.'' şeklinde konuştu.

 

Beşiktaşta Rachid Ghezzaldan ilk gol ve sakatlık açıklaması

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