Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal'dan ilk gol ve sakatlık açıklaması!

Karşılaşmanın 4. dakikasında uzak mesafeden attığı golle Beşiktaş'ı öne geçiren Ghezzal, ''Daha önce asistlerle katkı vermiştim ama bugün gol attığım için mutluyum. Skordan ve Beşiktaş'taki ilk golümü atmış olmamdan dolayı mutlu oldum.'' sözlerini kullandı.

Sakatlanıp oyundan çıkmak zorunda kalan yıldız futbolcu, ''Asistlerin ardından gol güzel oldu. Gol yemeden kazanmak mutlu etti. Dinlenecek zamanımız var ve daha güçlü döneceğiz. Ciddi bir sakatlığım yok, sadece risk almak istemedim.'' şeklinde konuştu.

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