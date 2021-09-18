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Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal'dan 'geri dönüş' yorumu! 'Ruhumuz bu'

#Ghezzal#Beşiktaş#Antalyaspor
Beşiktaşta Rachid Ghezzaldan geri dönüş yorumu Ruhumuz bu

Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal, Antalyaspor'u 3-2 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

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Süper Lig'de Antalyaspor'u 2-0'dan geri dönerek 3-2 mağlup eden Beşiktaş'ta galibiyet golünü atan Ghezzal, maç sonunda konuştu.

'SÜPER BİR GALİBİYET'

Mücadeleyi değerlendiren Ghezzal, "Şampiyonlar Ligi dönüşü çok zor bir maç oldu. Sakatlarımız vardı. Necip Uysal ve Mehmet Topal da sakatlandı. Süper bir galibiyet oldu. Karakter gösterdik, kazandık ve mutluyuz" dedi.

'BENİM GOLÜM ÇOK ÖNEMLİYDİ'

Ghezzal sözlerini, "Bu lig gerçekten zor bir lig. Alınan her puan, her 3 puan hesabınıza yazılıyor. 2-0'dan dönmek önemliydi. Bizim de ruhumuz bu. Benim golüm çok önemliydi. Her gol güzeldir ama galibiyeti getirdiğim için mutluyum" ifadeleriyle tamamladı.

Beşiktaş'ın ilk golünü atan Rıdvan ise "2-0'dan geri döndüğümüz için çok mutluyum. Takıma katkı sağladım. İnşallah iyi sonuçlar alarak devam ederiz. Şampiyonlar Ligi'nde çok yoruldu. Çok sakat oyuncumuz var. Herkes elinden geleni yaptı. Galibiyet serimize devam etmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

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#Ghezzal#Beşiktaş#Antalyaspor